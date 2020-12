COVID: 102 IN TERAPIA INTENSIVA (-5) E 1.488 IN DEGENZA (-25) Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 20 nuovi decessi

Sono 1.156 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 20.404 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari al 5,6%. Dei 1.156 nuovi positivi, 87 sono asintomatici e 1.069 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall'inizio della pandemia è 184.273, mentre sono 1.966.694 i tamponi complessivamente analizzati.

Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 20 nuovi decessi, 10 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 10 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia è 2.663.

Sono 1.074 i nuovi guariti: il totale dei guariti in Campania sale a 101.601.

Sono 102 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Campania, 5 in meno rispetto al dato di ieri.

In calo anche il dato dei pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza: sono 1.488, con un calo di 25 unità rispetto a ieri. In Campania sono disponibili 656 posti letto di terapia intensiva e 3.160 posti letto di degenza tra posti letto Covid e offerta privata.