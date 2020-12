Campania, Natale con l'allerta meteo:crollo termico e maltempo Le previsioni e l'avviso della Protezione Civile

Natale e Santo Stefano con l’allerta meteo in Campania: dalle 21 di oggi e per le successive 24 ore ore sono infatti attesi nella nostra regione temporali e raffiche di vento. Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, che in alcuni punti del territorio potrebbero anche essere intensi.

Si prevedono, inoltre, raffiche di vento nei temporali. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al possibile dissesto idrogeologico che rispetto alle conseguenze del vento e di vigilare sulla corretta tenuta delle strutture mobili e del verde pubblico.

Previsto, sempre nei prossimi giorni, anche un netto calo delle temperature, che in Irpinia toccheranno minime di 3° e massime di 8°.