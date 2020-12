De Luca "La Campania non aprirà tutte le scuole il 7 gennaio" "Faremo un passo alla volta"

"La Campania non aprira' tutte le scuole il 7 gennaio". Cosi' il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presente all'ospedale Cotugno, in occasione dell'avvio del Vaccine Day.

"Si e' detto - aggiunge - che il 7 gennaio ci sara' l'apertura delle scuole per la ripresa dell'anno scolastico, ma come si fa a fissare le date a prescindere, se non si fa una verifica il 3, 4 e 5 gennaio della situazione epidemiologia. In Campania non apriremo tutto il 7, valuteremo con grandissima attenzione e in ogni caso, mandare a scuola il 50 per cento degli studenti tutti insieme e' una scelta che alla Campania non convince. Faremo un passo alla volta anche per il rientro a scuola".

(ITALPRESS).