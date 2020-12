De Luca si vaccina,Forza Italia lo attacca"Ha saltato la fila" Martusciello: "Arrogante, non aveva titolo per togliere quella fiala ad un operatore sanitario"

Scoppia la polemica nel V-day. Dopo che il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca si è sottoposto al vaccino antiCovid all'ospedale Cotugno di Napoli non si è fatta attendere la dura reazione del sindaco De Magistris che ha descritto la scelta del governatore come "un indegno abuso di potere".

Ad unirsi al coro anche l’europarlamentare e dirigente nazionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello: “De Luca? Ha saltato la fila. Non aveva alcun titolo per togliere una fiala a un operatore sanitario eppure lo ha fatto. Senza decenza. Senza rispetto. Ha saltato la fila e si è preso la fiala Nessun presidente di Regione nel V-Day si è vaccinato”.

“Ognuno ha detto ‘vengono prima gli operatori sanitari’ anche perché le fiale erano poche e non bastavano per tutti. Nessuno tranne de Luca che ha saltato la fila e si è presentato con la camicia tirata. Un atto di arroganza verso i tanti ospiti nelle case di riposo per anziani verso gli ottantenni che invece erano categoria prioritaria – ha aggiunto l'europarlamentare – De Luca ha saltato la fila ed è scappato con la fiala del vaccino. Non era destinata a lui ma a un infermiere, a un anziano, ed invece l’ha presa lui. Arroganza al potere” Queste le parole dell’esponente FI che sulla sua pagina social ha postato, a corredo, lo schema varato dal Ministero della Salute per indicare la scala gerarchica rispondente alla somministrazione del vaccino.

Sulla stessa lunghezza d'onda Matteo Salvini, leader della Lega: «Per esibizionismo il governatore De Luca ha tolto il vaccino a qualcuno che ne aveva piu’ bisogno di lui. Medici, infermieri, personale sanitario, forze dell’ordine e persone fragili meritano rispetto e serieta’, non politici stile Marchese del Grillo».