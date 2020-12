Maltempo, l'allerta continua tra raffiche di vento e temporali La protezione civile ha prorogato da questa sera l'allerta meteo

È attualmente in atto sull'intero territorio regionale, e valevole fino alle 18 di questa sera, una allerta meteo di colore giallo per precipitazioni e vento molto forte. La Protezione civile della Campania, in considerazione dell'evoluzione della perturbazione, ha prorogato l'allerta di ulteriori 24 ore, alzando la criticita' al livello arancione per tutte le zone ad esclusione della 2 (Alto Volturno e Matese) e della 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove resta in vigore il giallo.

L'allerta arancione è in vigore fino alle 18 di domani. Nell'avviso si evidenziano precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensita' e possibili raffiche di vento. Un quadro meteo che, spiegano dalla Protezione civile, va ad innestarsi sulle gia' precarie condizioni delle aree costiere, dove sussistono situazioni di forte criticita' dovute ai forti venti e alle mareggiate che ieri hanno interessato tutta la Regione.