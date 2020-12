Campania, linee guida per commercio su aree pubbliche Regione approva le linee guida per il rinnovo della concessione

Nella seduta di oggi della Giunta Regionale della Campania sono state recepite le "Linee guida" per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31.12.2020 adottate dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

In sintesi, i Comuni provvederanno d'ufficio all'avvio del procedimento di detto rinnovo per la durata di 12 anni e alla verifica del possesso dei requisiti necessari all'esercizio dell'attivita'. Il tutto avverra' sulla base di provvedimenti attuativi definiti dalla Regione, previa condivisione con le associazioni di categoria piu' rappresentative e l'ANCI regionale, le quali saranno all'uopo convocate nei prossimi giorni.

I Comuni sono pertanto chiamati ad omogeneizzare i propri provvedimenti anche nel rispetto della Legge Regionale sul commercio n. 7/2020.

"Con questo provvedimento si da' risposta alle attese delle associazioni, preoccupate per la disomogeneita' delle procedure di rinnovo che si stavano autonomamente attuando sul territorio regionale da parte di singoli Comuni", sottolinea una nota della Regione.