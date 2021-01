«De Luca? Giustissimo vaccinarsi in pubblico» Il primario del Sacco di Milano Galli: «Dovrebbero farlo tutti i politici, non capisco polemiche»

De Luca? Il governatore della Campania ha fatto bene a vaccinarsi in pubblico, dovrebbero farlo tutti i politici. Ad affermarlo è il primario dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli: "E' un momento molto pericoloso, questo, in cui ai negazionisti stanno succedendo i no vax e i social si riempiono di teorie antiscientifiche folli. Per questo, occorre indicare a chi e' confuso quale sia il bivio giusto da imboccare. Il presidente del Consiglio, il ministro della Salute, tutto il governo devono impegnarsi di piu' a diffondere le informazioni corrette, che rassicurino i cittadini. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto benissimo a farsi filmare mentre si vaccina, non capisco le polemiche. Dovrebbero seguire il suo esempio i vertici delle istituzioni. Pensiamo a Joe Biden - continua Massimo Galli - e al vicepresidente Mike Pence negli Usa, allo sceicco degli Emirati Arabi, al premier israeliano Netanyahu che si sono fatti riprendere pubblicamente mentre si vaccinavano".