Vaccini Campania, in una settimana immunizzate 3111 persone La fascia di età più coperta al momento è quella tra 50 e 59 anni. Soltanto 39 per gli over 70

Dopo la giornata dimostrativa del 27 dicembre si entra nel vivo della campagna vaccinale anche in Campania, per ora destinata solo al personale medico e sanitario. Ieri in tutta la regione sono stati vaccinati 3111 operatori sanitari, su 33.870 dosi consegnate dalla Pfizer-Biontech. Di questi, 1386 sono donne e 1725 sono uomini.

La fascia di età più coperta al momento risulta quella tra i 50 e i 59 anni con 856 dosi somministrate, a seguire la fascia 40-49 anni con 737 dosi di vaccino somministrate mentre la fascia 60-69 anni ha ricevuto fino ad oggi 621 dosi di vaccino. Sono 594 invece i vaccini effettuati dai più giovani ella fascia di età compresa tra 30 e 39 anni, mentre tra i ventenni (20-29anni) sono stati finora vaccinate 263 persone. Soltanto 39 i vaccini inoculati agli ultra settantenni e uno solo nella fascia 80-89 anni.

La Campania, dai dati pubblicati sul sito del ministero della Salute, risulta la quinta regione in Italia per vaccini effettuati.

Ospedali e Asl hanno cominciato per prime, a seguire i due policlinici napoletani, Luigi Vanvitelli e Federico II. Le operazioni sono partite alle 9.00 il primo vaccinato al Vanvitelli è stato il professore Nicola Coppola, direttore del reparto di malattie infettive. Al Cotugno si conta di somministrare tutte le dosi arrivate entro il 15 gennaio. Una tabella di marcia che coinvolge tutti i 27 centri vaccinali della Campania dislocati in tutte le province.

Altri arrivi dei vaccini della Pfizer sono attesi il 4 e l’11 gennaio per un totale di 136 mila dosi. A partire dal 21 gennaio con l’arrivo di altre 250 mila dosi si procederà al richiamo e ad allargare la profilassi agli anziani ospiti delle Rsa.

Il ritmo di vaccinzione in campania segue quello nazionale, ma in queste ore arriva l'allarme della Fondazione Einaudi. Bisogna fare presto, le altre nazioni corrono più volece. "Piccolo e semplice promemoria: per vaccinare solo il 50% degli italiani in 10 mesi occorrono circa 60 milioni di inoculazioni (30 X 2). Bisogna procedere alla media di 200.000 vaccinazioni al giorno. Secondo i dati ufficiali comunicati al 31 dicembre, l’Italia ha effettuato 32.969 Vaccini, la Germania 165.575" Scrive su Twitter la Fondazione Luigi Einaudi in base ai dati raccolti dalla campagna di informazione