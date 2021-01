Campania, sale l'indice di contagio: si teme la terza ondata I dati, le valutazioni

Dopo la pausa delle feste, si torna al sistema dei colori delle Regioni decisi sulla base dei 21 indicatori che valutano l’andamento dell’epidemia di Covid. In pratica tutte le aree del paese dovrebbero tornare al giallo tranne l’Abruzzo (che era arancione) con l’incognita della Campania anch’essa arancione ma non per valore degli indicatori di rischio (tra i migliori del Paese) quanto per autonoma scelta dell’unità di crisi regionale.

Nessuno sa ancora quali saranno i risultati finali della cabina di regia nazionale convocata l’8 gennaio né quale sarà la decisione del presidente della Campania De Luca. L’ unità di crisi regionale tiene alta l'attenzione sui dati giornalieri dei contagi e si teme che possa partire una terza ondata di cui purtroppo ci sono i primi segni in molte regioni.

La Campania dal valore minimo di 5,2 raggiunto a metà dicembre è tornata a salire superando il 9 per cento alla fine dello scorso mese. Ieri erano solamente 392 i nuovi positivi Covid, ma ciò che preoccupa è il rapporto tampone/positivi che si attesta al 12%,.

Al momento l'indice si attesta allo 0,90%, a fronte però di un numero eccezionalmente basso di tamponi (3.209). I dati se confermati al rialzo, potrebbero preludere a una nuova crescita dei casi a gennaio e

Intanto domani vertice decisivo sul nodo trasporti in vista della riapertura delle scuole prevista a scaglioni per dal prossimo 7 gennaio. Serve un piano di trasporti potenziato per garantire il servizio.