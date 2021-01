Covid: altri 619 positivi in Campania Percentuale tamponi/positivi sotto il dieci per cento. 18 i nuovi decessi

Resta pressoché stabile, al di sotto del 10 per cento, la percentuale positivi/tamponi in campania. Sono 619 i positivi del giorno in relazione ai 6411 tamponi analizzati. Diciotto i nuovi decessi che porta il totale da inizio pandemia a 2911.



Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 619

di cui:

Asintomatici: 572

Sintomatici: 47

Tamponi del giorno: 6.411



Totale positivi: 192.418

Totale tamponi: 2.065.442

?Deceduti: 18

Totale deceduti: 2.911

Guariti: 791

Totale guariti: 111.682





?Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 98

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.362