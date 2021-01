Genitori No Dad chiedono riapertura, mailbombing su Regione De Luca si prepara a firmare l'ordinanza con un calendario diverso da quello del Governo

Una valanga di mail di protesta indirizzate alla regione Campania, al presidente De Luca e all'assessore all'istruzione Lucia Fortini. I genitori No Dad chiedono che la scuola anche in campania riapra il 7 gennaio e organizzano una protesta 'informatica'. L'appello lanciato sui canali social dei vari gruppi invita le famiglie a 'invadere' le caselle di posta elettronica della segreteria del presidente. Il testo che sara' inviato da tutti i partecipanti dice: "La Campania non puo' piu' costituire un'anomalia: le scuole devono essere riaperte nel rispetto della Costituzione e delle normative nazionali". E proprio oggi e' prevista una riunione dell'Unita' di crisi con l'assessore Fortini per fare il punto della situazione e decidere sulla riapertura della scuole in Campania.

Il Presidente De Luca si prepara, con una propria ordinanza (la prima del 2021), a stabilire un calendario del ritorno a scuola in presenza completamente diverso da quello immaginato e prospettato dal Governo. Secondo le anticipazioni, in Campania le lezioni in presenza per la scuola primaria torneranno dall’11 gennaio. Il 18 gennaio, invece, sarebbe previsto il rientro in classe per gli alunni delle scuole medie mentre solo a partire dal 25 gennaio si potrà tornare alla normalità per le scuole superiori. Si studia anche un piano di ingressi scaglionato per fasce orarie per evitare assembramenti sui mezzi pubblici.