De Luca: "Crisi drammatica del sistema" A fine gennaio le decisioni definitive per la Campania

La conferenza stampa del venerdì del governatore della Campania, Vincenzo De Luca:

CAPITOL HILL - Il 2021 si apre con una vicenda sconvolgente come ciò che è successo negli Stati Uniti: la più grande democrazia del mondo ha conosciuto il colpo di Stato da parte del presidente uscente. Il Presidente che lascia la carica e non accetta il risultato deve essere arrestato.

Si parla di stanchezza della democrazia: in questi anni è cresciuta la violenza verbale e di finte battaglie contro la casta. Cose che hanno avvelenato le democrazie e le istituzioni. Le giovani generazioni non accettano il regime democratico. Quando ho visto quei quattro delinquenti che occupavano le stanze in America, mi è venuto in mente Mussolini.

Anche in Italia veniamo da 10 anni di politica a ruota libera. Ciò che contano sono i fatti: saper realizzare un'opera, riqualifare un territorio, creare posti di lavori. Basta giri di parole. Le classi dirigenti che abbiamo sono composte da produttori di parole e nulla più.

COVID-19 - Episodio drammatico all'Ospedale del Mare, si è aperta una voragine e per fortuna non ci sono stati danni a persone. Il Covid Center è al sicuro, ma saranno sgomberati per consentire il ripristino delle elettricità. Nonostante settimane di aggressione e sciacallaggio la Campania ha retto bene: a inizio a ottobre abbiamo fatto scelte coraggiose e rigorose per salvare la nostra Regione. La verifica della situazione epidemiologica entro il mese di gennaio è doverosa, ma servono almeno 15 giorni, dopo prenderemo le nostre decisioni per la scuola e la mobilità.

Le mezze misure del governo non ci piacciono: chi controlla gli spostamenti? Non prendiamoci in giro!

Nessuno pensa ai commercianti che prima devono aprire e poi chiudere, chiedo al governo di togliere almeno le tasse. Basta le mezze misure.

Io sono dell'idea di un'unica zona arancione in tutta Italia, un'unica misura uguale per tutti. La deroga solo per le regioni che hanno un indice alto dei contagi. Chiedo al governo un atto di responsabilità non aprire e poi richiudere: la Campania vuole aprire una volta e per sempre.

VACCINO - Accredito del vaccino della Pfizer e di un altro vaccino: sia l'uno che l'altro richiede la doppia somministrazione. Il vaccino Pfizer va conservato a meno 80 gradi, ma deve essere somministrato entro due ore e ciò diventa complicato da gestire specialmente per gli studi privati. Io parlo un linguaggio di verità: il secondo vaccino, Moderna, arriverà tra un mese e mezzo. Una sfida gigantesca sia per l'Italia che per l'Europa. La campagna di vaccinazione è iniziata il 27 dicembre, una giornata di propaganda per dare fiducia ai cittadini e per compiere gesti dimostrativi. Siamo la prima regione d'Italia, insieme alla Toscana, ad aver somministrato più vaccini. Stiamo facendo dei miracoli. Devo ringraziare di cuore tutto il personale medico e amministrativo per lo sforzo.

Per atto dimostrativo ho fatto anche io il vaccino il 27 dicembre: un gesto simbolico per dare fiducia alle persone anziane e a tutti. Anche in America Biden e Kamala Harris si sono vaccinati in diretta tv e nessuno ha detto nulla. Qui in Italia sempre e solo atti di sciacallaggio. In Campania il loro presidente ha fatto da cavia: per il momento tutto bene, se poi vado dal Creatore, valutate voi. Vi prego, vaccinatevi tutti.

Se in Campania si faranno ventimila vaccini al giorno, arriveremo a novembre e dicembre con tutti i cittadini vaccinati. Ho chiesto al commissario Arcuri che avendo noi una percentuale nettamente inferiore di personale medico, di avere più dosi di vaccino. Non possiamo bloccare la sanità: manteniamo comportamenti rigorosi, non ci rilassiamo. Siamo al regione più difficile d'Italia per popolosità.

Per la prima settimana di febbraio contiamo di vaccinare tutto il personale sanitario e quello delle Rsa. Alle persone anziane porgo una preghiera: vaccinatevi.

Dopo la seconda dose del vaccino, avrete una tessera che sul retro avrà un chip, da esibire con orgoglio per andare al cinema o al teatro.

SCUOLA - Le decisioni finali saranno a fine gennaio: non abbiamo problemi con i trasporti pubblici. La prossima settimana ci sarà una riunione per organizzare lo screening per il personale dei mezzi pubblici. Se dopo il 25 gennaio avremo un aumento dei contagi, la situazione resterà la stessa.

Test molecolari rapido per il personale scolastico: chiedo aiuto ai medici e ai pediatri. 350mila test già sono stati inviati.

Iniziative culturali in streaming che hanno avuto un grande successo e che hanno aiutato i lavoratori del settore.

RECOVERY PLAN - Ripartizione dei soldi, specialmente alle risorse destinate al Sud: un 50% per il meridione. Se questo dato viene confermato è un passo in avanti importante. Impegno per la città di Napoli che va al voto: oggi siamo l'unica istituzione che può parlare con il Parlamento italiano, anche se dobbiamo chiedere nuove risorse per il comune. Dobbiamo garantire tutte le risorse necessarie per risollevare la città.