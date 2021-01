Il fondatore di Unarma incontra le segreterie di Av e Bn Elogiato in grande impegno del sindacato sul territorio

Si è svolto a Benevento l’incontro tra il presidente e fondatore dello storico sindacato Unarma Ernesto Pallotta e i segretari delle province di Avellino Giuseppe Possidente, Massimiliano Lo Priore e quelli di Benevento, Walter Cirulli,Clemente Iermieri e Giovanni Carolla.

All’incontro hanno inoltre partecipato i rappresentanti della segreteria regionale, Ernesto Pallotta e Raffaele Esposito, Domenico Musto, in rappresentanza del segretario generale regionale Emilio Taiani.

L’incontro è stato voluto dal presidente Ernesto Pallotta venuto da Roma con l’intento di complimentarsi personalmente con le due segreterie per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi e per gli eccellenti risultati raggiunti.

Nell’occasione Pallotta ha sottolineato l’esigenza a tutti presenti di continuare su questa strada, richiamando a fattor comune i principi cardini che sono alla base della storia di Unarma, ovvero quelli dell'onestà”, unità e della determinazione.

Durante l’incontro sono stati trattati diversi argomenti di attuale interesse e stilati alcuni punti programmatici futuri, già concertati con tutta la segreteria nazionale.

Durante l’incontro sono pervenuti i saluti in videochiamata del segretario nazionale Antonio Nicolosi, il quale non ha potuto presenziare personalmente perché impegnato in serata in un’importante riunione a Roma con alcuni rappresentati parlamentari.

Così il presidente di Unarma Ernesto Pallotta: "Ho incontrato persone che mi hanno sbalordito e che hanno trasmesso tutta la loro enfasi e convinzione nel portare avanti il progetto Unarma,a cui credono fermamente. In loro ho rivisto me stesso, quando diversi anni fa ho iniziato questa avventura. Non posso che essere pienamente soddisfatto per l’attuale situazione e sono convinto che questi uomini, unitamente a tutti gli altri rappresentanti presenti su tutto il territorio nazionale, sapranno far diventare Unarma sempre più grande e faccio loro le mie più sincere congratulazioni."