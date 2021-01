Governo, Sibilia: "Conte ha restituito credibilità all'Italia" Dall'Europa dell'austerita' a quella del Recovery fund"

"A chi mette in discussione il premier, tocca ricordare che Conte ha restituito credibilita' all'Italia in Europa: un tempo nemmeno troppo lontano, ai tavoli avevamo premier che facevano il gesto delle corna nelle foto di gruppo con i leader e altri che ai tavoli dei 28 ci stavano per scattarsi dei selfie. Il risultato di questo capo di governo e' avere ottenuto il massimo in un momento difficile, trasformando l'Europa dell'austerita' in quella del Recovery fund". Cosi' il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia.