Arcuri: «Vaccini esauriti? In Campania arrivano domani» «De Luca ha lanciato l'allarme? Se modello distributivo funzionerà domani avrà nuove dosi»

"Il presidente della Campania "sa gia' che domani ci sara' la nuova distribuzione dei vaccini. Lui ha giustamente lanciato l'allarme ma se domani il modello distributivo di Pfizer funzionera', e io non ho dubbi di questo, ricevera' le nuove dosi". Cosi' il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri a 'In mezzora su Rai3' ha risposto a Vincenzo De Luca, complimentandosi con lui per aver utilizzato tutte le dosi di vaccino consegnate. "Mi chiedo cosa sarebbe successo - ha aggiunto - se un governatore invece avesse tenuto i 60mila vaccini ricevuti in un freezer e non li avesse somministrati".