Vaccini Campania, sono arrivate le nuove scorte all'aeroporto Dopo l'sos lanciato da De Luca, Arcuri ha inviato a Napoli ulteriori rifornimenti

Arrivate alle 8.30 circa all'aeroporto militare di Capodichino a Napoli nuove scorte di vaccino anti-Covid Pfizer. Il furgone del corriere e' scortato da volanti della polizia. la campagna vaccinale in campania dunque dovrebbe ripendere già in giornata, dopo il breve stop inferto dall'esaurimento delle fiale. Dopo l'annuncio del governatore De Luca che aveva chiesto al commissario Domenico Arcuri di inviare al più presto altri vaccini e personale per l'inoculazione, questa mattina sono arrivati i nuovi carichi. La Campania ha fatto registrare un primato nazionale per la vaccinazione anti covid 19 . Ieri erano stati vaccinati oltre 60mila tra medici e operatori sanitari.

In pochi giorni dall’arrivo, si è raggiunto con il 90% la percentuale più alta nella somministrazione dei vaccini, dosi ritenute infatti ancora insufficienti per coprire dal Covid le migliaia di operatori sanitari campani.

Intanto il Garante dei diritti delle persone con disabilita' della Regione, Paolo Colombo, rende noto "con grande soddisfazione che il Commissario Arcuri ha annunciato che le persone con disabilita' verranno vaccinate insieme alle persone con piu' di 80 anni, insieme ai loro accompagnatori a partire da febbraio". "E' un risultato importante - dichiara il Garante - aver riconosciuto la priorita' alle persone piu' fragili, dovuto all'impegno comune di istituzioni, regioni, associazioni di persone con disabilita' e le loro famiglie e di tutta la societa' civile".