Anas, consegnati lavori di manutenzione tangenziale di Salerno Un investimento complessivo di 860 mila euro

Anas ha consegnato oggi all'impresa appaltatrice I.C.E.M. Srl, con sede in Montano Antilia (SA), i lavori di manutenzione programmata lungo due viadotti della Tangenziale di Salerno (SS18), ovvero il viadotto di sovrappasso allo svincolo di Mariconda e quello di sovrappasso alla strada comunale via Marchiafava. Nel dettaglio gli interventi - per un investimento complessivo di 860 mila euro - riguarderanno, principalmente, ripristini strutturali, sostituzione dei giunti di dilatazione, rifacimento dell'impermeabilizzazione e di parte della pavimentazione, risanamento corticale puntuale in corrispondenza delle porzioni ammalorate per il distacco superficiale dello strato di copriferro e ripristino della funzionalità delle barriere marginali esistenti.

Le lavorazioni verranno eseguite mediante restringimenti su entrambe le carreggiate della Tangenziale (direzione Salerno e direzione Pontecagnano) e su alcune delle rampe di svincolo annesse, nonchè mediante l'istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, su via Marchiafava, previa emissione di apposita Ordinanza da parte del Comune di Salerno; alcune lavorazioni, per limitare disagi all'utenza, verranno eseguite in orario notturno. Il concreto avvio delle attività è fissato entro il mese in corso; l'ultimazione degli interventi è prevista in 180 giorni. (Italpress)