Scuola.Lunedì possibile rientro per quarte e quinte elementari Scuola Campania, l'assessore Fortini: vorremmo far rientrare tutta la primaria lunedì

Il rientro tra i banchi per tappe in Campania procede. La Regione sembra intenzionata a rinviare ancora il rientro degli alunni della Secondaria a garanzia della loro salute. La conferma arriva dall'assessore Lucia Fortini nella consueta diretta social del lunedì:

"La settimana prossima, per il 25 gennaio, ci auguriamo possano ritornare in presenza la quarta e la quinta classe delle scuole primarie". Così l'assessore all'Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini. "Ogni decisione che perseguiamo viene presa insieme all'Unità di crisi regionale. Ci sono stati due incontri nei giorni scorsi, la nostra intenzione era far rientrare da oggi la terza, quarta e quinta classe delle primarie, in realtà l'Unità di crisi ha ritenuto non fosse opportuno. Qualcuno in questi giorni - spiega Fortini - ha scritto, che sembra una contraddizione che in una regione gialla parecchie classi delle scuole siano ancora con la didattica a distanza. In realtà non lo è. Siamo in zona gialla proprio perché abbiamo fatto scelte dure, all'inizio molto criticate, mentre oggi è evidente che raccogliamo i frutti di scelte complicate e difficili. Nei prossimi giorni - conclude Fortini - ci sarà un nuovo incontro con l'Unità di crisi per verificare la situazione della curva epidemiologica".

Poi la previsione: «Anche per la Secondaria di primo e secondo grado posso dire informalmente che è evidente che il 25 non potranno tornare in presenza. Dopodiché ci sarà un confronto con i sindacati per valutare le priorità da mettere in campo, penso ad esempio ai laboratori per le secondarie di secondo grado. Qualunque tipo di scelta si farà coinvolgendo i sindacati e in sinergia con l’unità di crisi».