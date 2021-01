De Luca: ciò che è successo al Senato pari al cirque du soleil Scene di politica vergognosa

La consueta conferenza stampa del venerdì del governatore della Campania, Vincenzo De Luca:

POLITICA - Ciò che è successo in questi giorni al Senato è vergognoso. Messo in scena il Cirque du Soleil. Se noi volessimo ragionare su quanto visto saremmo obbligati a cadere in depressione nera. Si conferma quello che ripeto da tempo e cioè che la riforma più urgente è quella della riapertura dei manicomi. Abbiamo visto saltimbanchi, acrobati, due giovanotti che erano andati a farsi un giro per Roma e tornati a votare dopo che erano scaduti i termini, la Casellati prima ha dichiarato chiuse le votazioni, poi socchiuse, poi riaperte, uno spettacolo meraviglioso.

VACCINI - Piano di distribuzione dei vaccini squilibrato e penalizzante per la Campania. Il piano del governo era in base a due parametri: il primo in base ai dipendenti delle strutture ospedalieri e il secondo i dipendenti delle Rsa. Le motivazioni che ci hanno dato sono false: se la distribuzione era in base ai dipendenti della sanità il numero dei vaccini era maggiore. Abbiamo assistito al mercato nero dei vaccini. Stiamo discutendo con il commissario Arcuri il piano sul secondo richiamo. Siamo ad un punto di invalidazione della distribuzione dei vaccini. Il piano è quello di completare i vaccini su tutta la popolazione campana entro il 2021.

Uno sforzo organizzativo gigantesco: entro l'estate devono arrivare 9milioni di vaccini, oggi stiamo a 135mila. Basta avere le dosi rapportate alla nostra popolazione, poi sarà cura nostra come organizzarci. A fine febbraio, inizio marzo si deve iniziare a vaccinare i cittadini.

SCUOLA - La Campania, insieme alle altre regioni, abbiamo valutato il ritorno in aula in base alle condizioni dei contagi. I ricorsi al Tar: il 25 gennaio riaprono le scuole primarie, come abbiamo previsto, poi dal primo febbraio iniziano le attività nelle scuole secondarie. E' ciò che volevamo ottenere. Abbiamo lavorato per potenziare il trasporto, in seguito ci sarà l'organizzazione sugli orari.

Quando si fanno i ricorsi contro la didattica a distanza, li fanno a prescindere dall'epidemia. Ciò che considero sconcertante è non rendersi conto che dobbiamo garantire la sicurezza. Quando un alunno risulta positivo, si deve isolare tutto l'istituto.

Domani ci sarà un incontro con i medici di medicina generale per collabarare e fare il punto sulla situazione nelle scuole, per riprendere le attività in aula in modo sereno e sicuro.

Bisogna evitare focolai all'interno delle scuole, i bambini sono i principali vettori di trasmissione. Il portatore sano, il contagiato, lo trasmette il virus.

PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA - Tante bellezze nel nostro territorio, una vetrina per recuperare ciò che abbiamo perso in questi mesi tremendi. Apertura dei musei in Campania con ingressi gratuiti fino a fine mese. Lentamente ritorneremo a vivere.

La situazione non è del tutto tranquilla: tasso di positivi dell'8% su 15mila tamponi. La stessa percentuale anche per i laboratori privati. Quando abbiamo ancora 1200 positivi, stiamo sul filo del rasoio. La Campania è in "zona gialla": dopo le tante campagne di sciacallaggio degli ultimi mesi, noi siamo tra le regioni virtuose. Nessun autocompiacimento, dobbiamo stare più attenti degli altri. Non ci dobbiamo rilassare fino a quando i vaccini non saranno completati. Non dobbiamo tornare ad essere una zona a rischio. Rispettiamo le regole di base e di prevenzione.