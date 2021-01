"Dad?Consapevoli dei disagi ma non ignoriamo i dati sul Covid" Il Governatore: tenere presenti i dati sulla diffusione del Covid

Covid e scuola, il governatore De Luca firma l'ordinanza che programma il rientro in classe per tutte le scuole dopo la sentenza del Tar e spiega in un post su facebook: Siamo consapevoli dei problemi che si determinano con la didattica a distanza. Qualcuno può immaginare questo?

Quello che considero sconcertante è il non riuscire a tenere presenti i due elementi: la necessità di riprendere l’attività scolastica in presenza, che è un’esigenza vera, e la necessità di contemperare questa esigenza con i dati dell’epidemia, vale a dire con la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie". A corredo del suo post De Luca ripropone parte del suo intervento in diretta del primo pomeriggio in cui precisa: "chi presenta ricorsi lo fa come se l'epidemia non esistesse. Ancora oggi sono numerosi i casi di contagio tra alunni, personale della scuola e docenti.".