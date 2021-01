Covid Campania, scende ancora la curva dei contagi Rapporto positivi-tamponi 6,59%. 12 decessi

Continua a calare, in Campania, la curva dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore sono 1.069 (di cui 104 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi su 16219 tamponi esaminati. Il rapporto positivi-tamponi e' dunque pari al 6.59%; ieri era 7,34%. Secondo quanto rende noto l'Unita' di crisi della Regione Campania, 51 sono i casi sintomatici (sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare). Dodici le persone decedute - 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 3 deceduti in precedenza ma registrati; ieri; - e 525 i guariti. Questa, invece, la situazione dei posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 112 (due in meno rispetto a ieri); Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata); Posti letto di degenza occupati: 1.448.