Covid Campania, vaccino agli anziani over 80 da metà febbraio IL programma, la fase due

La vaccinazione dei cittadini ultraottantenni in Campania scatterà tra il 10 e 15 febbraio. E' quanto deciso nella riunione dei direttori generali della sanita' con il presidente Vincenzo De Luca e l'Unita' di Crisi Regionale. Ieri il vertice del Governatore con i referenti della Pfizer per ricalibrare le consegne delle dosi. La partenza della seconda fase ovviamente resta programmata se riprenderanno, come promesso da Pfizer, le consegne regolari delle dosi di vaccino. Per lunedi' e' attesa una consegna da 40.000 dosi. La Campania conservera' sempre il 30% per i richiami ma potra' far partire la somministrazione anche ai cittadini piu' anziani. Una fase due attesissima nella regione pilota per numero di vaccinazioni somministrate.