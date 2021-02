Niente mascherine, coprifuoco violato: 6 locali chiusi Diverse anche le persone sanzionate

Controlli capillari di carabinieri e polizia nel week end a Napoli per il rispetto delle norme anti-Covid. E sono 82 persone multate dai carabinieri in poche ore nelle aree della movida nei quartieri del Vomero e di Capodimonte, dove i militari dell'Arma hanno identificato oltre 150 persone, 32 gia' note, e controllato 68 veicoli, con 27 sanzioni per violazioni alla normativa anti-contagio. Molte sono state contestate per mancanza di mascherina e per violazione del coprifuoco. Due giovani sono stati denunciati perche' trovati in piazza Vanvitelli in possesso di coltellini a serramanico. Multe anche nei quartieri di Secondigliano e Scampia; ne sono state notificate 47 ad altrettante persone, sorprese senza dpi e in giro senza giustificato motivo oltre l'orario consentito. Controlli anche sull'isola d'Ischia, e 8 le sanzioni amministrative per mancato rispetto delle norme in materia di contenimento della diffusione del coronavirus. Tra le persone controllate, un minorenne e' stato trovato in possesso di droga ed e' stato segnalato alla Prefettura.

La polizia venerdi' scorso e ieri si e' concentrata nell'area dei Decumani, identificando 325 persone e sanzionandone 39 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiche' sorprese a consumare bevande alcoliche nei pressi dei locali senza rispettare il distanziamento sociale e per il mancato utilizzo della mascherina. Inoltre, in vico Quercia, via Benedetto Croce e Calata Trinita' Maggiore sono stati multati i titolari di tre bar poiche' stavano servendo bevande alcoliche oltre l'orario consentito. Disposta la chiusura per 2 giorni dei locali. Nella zona di Chiaia dei cosidetti baretti, piccoli locali in vicoli stretti molto alla moda, identificate 159 persone, di cui 11 multate poiche' prive della mascherina di protezione. Controllati anche 20 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo e uno a sequestro ai fini della successiva confisca e contestate 196 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancato utilizzo del casco protettivo, mancata revisione periodica e sosta vietata, elevando sanzioni per un totale di 10.000 euro; in particolare, un cittadino cubano e' stato denunciato per guida senza patente. Inoltre, in via Caracciolo, via Generale Orsini e via Chiatamone, i poliziotti hanno bloccato e denunciato tre napoletani con precedenti di polizia gia' sottoposti a divieto di accesso alle aree urbane (dacur) poiche' stavano svolgendo nuovamente l'attivita' di parcheggiatore abusivo e per inosservanza dei provvedimenti dell'autorita'. Infine, in via Nazario Sauro e piazzetta Marinari sono stati sanzionati i titolari di due chioschi e di un bar poiche' stavano servendo bevande alcoliche oltre l'orario consentito. Per i tre locali e' stata altresi' disposta la chiusura per 5 giorni