Unità crisi: «In Campania contagi scolastici in forte aumento» L'allarme della Regione: «Preoccupante situazione: messo a punto sistema di alert»

La diffusione del coronavirus "nelle fasce d'età anche riconducibili alla popolazione scolastica" è "in preoccupante aumento". Lo scrive l'Unità di crisi della Regione CAMPANIA in una comunicazione ai prefetti delle 5 province della CAMPANIA e ai sindaci della regione, illustrando una relazione sull'andamento epidemiologico regionale in rapporto all'attività didattica in presenza nelle scuole. Sulla base delle evidenze contenute nella relazione, scrive l'Unità di crisi regionale, "è stato elaborato un sistema previsionale di 'alert' al fine di individuare quei comuni, province o macro-aree soggette ad incremento dei contagi idonee ad impattare in maniera particolarmente significativa sull'incidenza della malattia stessa a livello regionale". Tali "alert", spiega ancora l'Unità di crisi, "dovranno orientare le decisioni a livello locale, sulla base di dati epidemiologici aggiornati e contestualizzati, con relativi provvedimenti per fascia di età"