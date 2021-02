Covid-19, ecco i contagi per età e Comune per Comune L'Unità di crisi ha reso noti i dati che riguardano tutta la Campania

Controlla i dati nel tuo Comune - CLICCA QUI -

La Regione Campania ha appena pubblicato sul suo portale i dati aggiornati al 9 febbraio 2021 trasmessi dall'Unità di Crisi, riferiti a tutti i Comuni sull'andamento dei contagi da Covid nelle scuole in eponenziale crescita. La diffusione del Coronavirus nelle fasce d'età anche riconducibili agli studenti e al personale docente e non, è in preoccupante aumento scrive l'Unità di crisi della Regione Campania in una comunicazione ai prefetti delle 5 province della Campania e ai sindaci della regione, illustrando la relazione sull'andamento epidemiologico regionale in rapporto all'attività didattica in presenza nelle scuole.

L'Unità di crisi riferisce: "Sulla base delle evidenze contenute nella relazione è stato elaborato un sistema previsionale di Alert al fine di individuare quei comuni, province o macro-aree soggette ad incremento dei contagi idonee ad impattare in maniera particolarmente significativa sull'incidenza della malattia stessa a livello regionale. Si ritiene necessario, a questo punto, l’adozione di nuove strategie di gestione e valutazione dei dati mediante Alert o analisi previsionali sulla base delle quali orientare le decisioni, a livello locale e con specifico riferimento alle fasce d’età maggiormente a rischio, per scongiurare l’immissione negli ambienti familiari di studenti e docenti di nuove possibilità di moltiplicazione del virus".

L’Unità di Crisi evidenzia un andamento in crescendo del numero dei contagi, rilevato anche nell’ultima cabina di regia nazionale del 5 febbraio 2021, dove si riferisce anche, per la prima volta, di sette focolai scolastici. Questi dati, aggiornati alla data odierna, denotano un ulteriore significativo aumento del numero assoluto dei contagiati (9.226 nell’arco della settimana 1-7 febbraio), un aumento del numero assoluto di focolai attivi (1.914) e di nuovi focolai (1.066). Sempre negli ultimi 7 giorni, si evidenziano 29 focolai scolastici, 2 in ambito ospedaliero, 1 nelle carceri, 1 in istituto religioso.