De Luca: «Carnevale e San Valentino: misure straordinarie» «Servono misure forti, altrimenti ci sarà una esplosione dei contagi»

"Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del Ministero della Salute. Dobbiamo sapere che se in questi giorni avremo le strade e le piazze d’Italia nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive una vera e propria esplosione di contagi nel nostro Paese.

Riteniamo urgenti e indispensabili misure nazionali di prevenzione e contenimento".