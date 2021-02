De Luca: «Transazione ecologica: pacco con sopra la nocca» E sul recovery; «Serve intervenire sulla mobilità, ma senza escludere il sud »

"In questi giorni abbiamo sentito espressioni attraenti, poetiche. Siamo tutti d'accordo a fare la transizione ecologica, sono bei titoli dietro i quali il piu' delle volte si nascondono dei pacchi con sopra la nocca, ma dentro sono vuoti. Noi modesti artigiani siamo piu' per le cose che si vedono". Cosi' il governatore della Campania Vincenzo DE LUCA scherza sul nuovo ministero del governo Draghi durante un incontro con i vertici dell'Anas.

"Noi abbiamo interesse che il divario infrastrutturale venga recuperato e abbiamo la percezione netta che una esclusione dal Recovery di interventi strutturali sulla mobilita' cammini con la marginalizzazione del tema Mezzogiorno". E poi il Governatore della Campania ha proseguito: "La mobilita' - ha detto - sta avendo una evoluzione straordinaria dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico. Stiamo ormai lavorando sull'elettrico e sull'idrogeno che sono due delle grandi carte su cui deve fare leva l'Italia. Abbiamo non solo da recuperare un divario infrastrutturale ma anche di ricerca scientifica dal punto di vista energetico. Per questi motivi vogliamo proporre alcune opere strategiche di mobilita' nel Recovery Plan".