Studenti positivi: il Covid arriva dalla movida Possibile nuova stretta sulle scuole in Campania

Troppi studenti positivi in Campania. A Napoli se ne contano 38 nelle ultime ore, numeri in crescita anche nel casertano e altre province.

Secondo gli esperti è la movida la causa scatenenante dei contagi. Assembramenti soprattutto nel fine settimana nelle piazze e nei luoghi maggiormente frequentato dai giovani sono all'ordine del giorno e in barba ad ogni controllo e sanzione da parte delle forze dell'ordine.

Positivo uno studente pugliese anche in Irpinia, dove una classe composta da pochissimi alunni in un istituto scolastico è in isolamento come successo anche in un altro comune dove è rimasta coinvolta la dirigente scolastica. Situazione critica anche a Lusciano nel casertano.

A Napoli oltre ai 38 studenti positivi, figurano anche 3 docenti positivi e membri del personale. E' il capoluogo partenopeo dunque il sorvegliato speciale in queste ore con 90 casi in città, 61 a Castellammare, 46 a Torre Annunziata, 31 a Giugliano, 29 a Torre del Greco, 21 a Casoria, 19 a Ercolano, 18 a Boscoreale e 16 a Casalnuovo.