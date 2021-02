Nuovo ministro Istruzione: «Per vaccini cominciamo da sud» Bianchi: «Priorità è vaccinare insegnanti e personale scolastico, partendo dal Meridione»

"Dobbiamo essere molto cauti perché la sfida del virus è ancora alta. La prima cosa da fare è vaccinare tutti gli insegnanti e il personale, anche i più grandi di età. Solo se loro saranno in sicurezza le scuole saranno sicure anche per i ragazzi e le famiglie". Lo dice il neo ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, al 'Corriere della sera' oggi in edicola, parlando del prossimo esame di Maturità. "Purtroppo la pandemia ha esasperato problemi di diseguaglianza che erano già gravi. Ha mostrato come nel nostro Paese ci siano situazioni molto differenti - aggiunge -. E io voglio ripartire dal Sud che è la zona più in difficoltà perché per rilanciare il sistema si comincia da chi ha più problemi, da chi è più debole: non dimentichiamo che in certe zone della Calabria e della Campania uno studente su tre si perde per strada, che in Sicilia solo il 5 per cento dei bambini va al nido"