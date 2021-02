Filippelli: "Azioni positive per contrasto dispersione scuola" Le parole dell'assessore alla formazione della Campania

"Occorrono azioni positive per contrastare la dispersione scolastica, puntando sulla formazione per recuperare e costruire un futuro dignitoso e solido a tanti giovani. Per questo mi sono attivata e ho chiesto al Presidente De Luca, conoscendo la sua grande sensibilita' su tali temi, di sollecitare l'inserimento questo tipo di offerta formativa sulla piattaforma nazionale 'Scuola in Chiaro' e di mettere in condizione il personale docente ed amministrativo, circa mille unita', di operare in sicurezza, inserendo la loro categoria tra quelle beneficiarie del piano vaccinale ad oggi riservato sole alle scuole". Lo dichiara l'Assessore alla Formazione della regione Campania, Armida Filippelli.

"In particolare - dichiara Filippelli - bisogna evitare discriminazioni ai danni di quei corsi di formazione dedicati ai giovani che vogliono avviarsi al lavoro con abilitazioni o qualifiche tecniche. Essi rappresentano infatti un importante e complesso sistema di offerta didattica professionalizzante che pero' attualmente non compare nella piattaforma nazionale, privando cosi' le famiglie della conoscenza di tale opportunita' e un accesso agevole ad uno strumento che puo' rappresentare invece il recupero e la salvezza di tanti ragazzi e ragazze".