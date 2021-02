Covid-19: indice Rt in salita, Campania verso la "zona rossa" Oggi la bozza del nuovo Dpcm Draghi

Preoccupa l'andamento della curva dei contagi: il Piemonte è in fascia arancione, il Lazio e la Lombardia sono in bilico, come la Puglia, le Marche e la Basilicata. La Campania, invece, potrebbe entrare in "zona rossa", come l'Emilia Romagna. I focolai causati dalle varianti del Coronavirus stanno provocando l'innalzamento dell'indice Rt in diverse regioni italiane.

La bozza del nuovo Dpcm che sarà consegnata oggi ai governatori per essere messa a punto entro lunedì, non porterà ad alcuna riapertura. Su questo i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini sono stati espliciti. Se ne riparlerà a partire dal 6 aprile, dopo le vacanze pasquali. Unica eccezione potrebbe riguardare i cinema e teatri, che oggi dovrebbero avere il via libera dal Cts per la riapertura delle sale il 27 marzo, ma solo se la curva sarà davvero in discesa. Ma prima potrebbero arrivare decisioni sulle scuole, in un vertice convocato ieri sera a palazzo Chigi si è deciso di approfondire l’andamento dei contagi in Lombardia e Piemonte.

In Campania il sindaco Luigi de Magistris non esclude che Napoli possa diventare zona rossa mentre la regione confida di rimane in arancione.