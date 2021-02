De Luca: "Da lunedì primo marzo scuole chiuse" "La logica del mezzo-mezzo sta mandando al manicomio l'Italia"

CONGO - Una vicenda che ha addolorato tutti: un giovane ambasciatore e un carabiniere, due figure straordinarie di servitori dello Stato che rappresentano il lato migliore dell'Italia. Un pensiero alle loro famiglie e siamo sicuri che non saranno abbandonati.

POLITICA - Il governo ha finito la formazione degli incarichi, dobbiamo avere pazienza: ci sono delle aspettative esagerate. Non ci saranno miracoli. Sulla vicenda della nomina dei sottosegretari, meglio stendere un velo pietoso, ma anche per non andare oltre al codice penale. Due gli obiettivi: la battaglia contro il Covid e il rilancio dell'economia.

COVID - Irresponsabile vuoto: il controllo del Paese. Affrontare una pandemia non avendo un piano specifico di impegno di uomini e donne delle forze dell'ordine, impegnati specificamente sull'obiettivo della battaglia contro il virus. Un Paese abbandonato a se stesso: i contagi di oggi sono la netta conseguenza di ciò che sta succedendo. Le norme essenziali sono fine a se stesse. Nessuno in mezzo alla strada senza le mascherine, servono misure di repressione chiare.

Le attività possono restare chiuse o aperte, uscite o non... non cambia nulla. Serve un piano di sicurezza e di controllo, se no il calvario sarà prolungato.

VACCINI - La produzione dei vaccini in Italia, ci vogliono mesi e mesi.. non ci ha pensato nessuno. Abbiamo pensato alle scemenze, nel Decreto della nomina del Commissario dell'emergenza Covid, costui non risponde alla Corte dei Conti. Tollerano una violazione alla legalità. Distribuzione equa dei vaccini, ovviamente ai danni della regione Campania che ha presentato un piano del fabbisogno corretto, le altre regione no. Come fare fronte alla carenza dei vaccini: responsabilità a catena. I vaccini non arrivano. Potremmo vaccinare il doppio dei cittadini, ma con questi numeri arriveremo alle calende greche.

In Gran Bretagna hanno deciso di somministrare una sola dose. Sarebbe preferibile fare solo la prima dose e poi si vede: la copertura si riduce. I tempi di decisione sono lente. Bisogna lavorare di notte.

Aprire tutto, ma aprire per sempre. Non chiudere e riaprire, questa logica del mezzo-mezzo sta mandando al manicomio l'Italia.

SCUOLA - Da lunedì si chiudono tutte le scuole. Ci vuole il tempo di vaccinare tutto il personale scolastico e di limitare il diffondersi delle varianti tra i ragazzi. 114mila unità del personale scolastico prenotato per il vaccino: nel mese di marzo possiamo completare le vaccinazioni. Gli ultra 80enni sono circa 200mila, 70mila sono già stati vaccinati.

Dobbiamo arrivare alle fasce deboli: i malati cronici, ai disabili... ma non ci sono le dosi. Cerchiamo di comprare i vaccini dall'estero, novità la prossima settimana. Due i presupposti: la Campania non utilizzerà mediatori, parliamo direttamente con gli Stati. Saranno vaccini approvati dall'Ema e dall'Aifa. Vaccini non controllati non li somministreremo.

4milioni e mezzo di cittadini campani da vaccinare per l'immunità di gregge.

Se abbiamo 2mila positivi al giorno, rischiamo di avere una saturazione dei posti letto in terapia intensiva. E' evidente che se non viene frenata l'ondata del contagio, anche gli altri reparti saranno adibiti per i pazienti Covid. Non si muore solo di Covid.

Abbiamo spedito le tessere per i vaccinati della fase I.

ECONOMIA - Cassa integrazione, licenziamenti, ripartenza dell'economia: sicuramente ci saranno delle proroghe. Investimenti e rilancio dell'economia: le previsioni di crescita per il 2021 sono state ridotte. Il lento declino del nostro Paese. Ci vuole uno sforzo gigantesco.

Il Sud: il nuovo governo non ha detto nulla. Abbiamo rinnovato a Draghi l'incontro dei presidenti meridionali, non sappiamo ancora che fine faranno le risorse destinate al Sud del Recovery Plan. Devono arrivare le buone notizie per il divario tra Nord e Sud. La disoccupazione giovanile sfiora il 50 per cento.