Tar respinge ricorsi: le scuole devono restare chiuse A preoccupare è soprattutto la diffusione della variante inglese del virus

Le scuole devono restare chiuse in Campania. Il tar respinge due ricorsi e dà ragione al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Con i decreti 401 e 402 il tribunale amministrativo regionale ha respinto con estrema immediatezza le istanze di sospensione dell'ordinanza regionale presentate dal Codacons e da alcuni gruppi di genitori.

L'ordinanza regionale n. 6 del 27 febbraio prevede la chiusura di tutta la didattica in presenza fino al prossimo 14 marzo, sostituendola interamente con la dad. Tra le ragioni della decisione la campagna vaccinale del personale scolastico ma anche la preoccupazione per la diffusione della variante inglese del Covid-19.

Non sono mancate le prime manifestazioni di protesta in Campania, malumori e attacchi a De Luca, ma i fatti danno ragione al governatore. E non si esclude anche una nuova proroga della sospensione didattica. Tutto dipenderà dall'evoluzione del virus. Lo chiedono molte famiglie e gli stessi insegnanti. Un quadro preciso della situazione lo si potrà avere solo nei prossimi giorni. Viene intanto rinnovato l'appello da più parti ai prefetti delle varie province a rafforzare i servizi di controllo e repressione della movida se necessario, adottando anche le maniere forti contro minori e genitori irresponsabili.