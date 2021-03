Parchi, piazze e mercati chiusi: la nuova ordinanza di De Luca Ecco il provvedimento

Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato questa sera, 10 marzo 2021, una nuova ordinanza, la numero 7, che dispone ulteriori limitazioni alla mobilità e alle attività dei mercati.

Da domani e fino al 21 marzo prossimo, salvo che nella fascia oraria 7.30-8.30 per chi fa sport, e’ disposta la chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva la possibilita’ di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.

Dal 12 marzo e fino al 21 marzo, e’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, “ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alla vendita di generi alimentari”. Sono esclusi dal divieto i negozi in prossimita’ o all’interno di aree mercatali, se con servizi igienici autonomi, solo per la vendita dei generi alimentari e alle altre attivita’ consentite dal dpcm del 2 marzo 2021.

Nell’ordinanza, inoltre, “si raccomanda ancora una volta alla popolazione, di evitare assembramenti e ai datori di lavori pubblici e privati il ricorso alle percentuali piu’ alte possibili di modalita’ di lavoro agile”.

