De Luca: "Siamo in guerra. Le istituzioni se ne fregano" “Sospesa immediatamente la somministrazione di quel lotto di AstraZeneca”

COVID-19 - Terza ondata, il Paese è in zona rossa. In Campania già ci siamo, i numeri dei positivi ogni giorno sfiora i 3mila. Abbiamo una situazione estremamente seria, reggiamo ancora con i posti letto in terapia intensiva, bisogna bloccare la crescita del contagio. Si deve chiudere l'Italia per evitare la saturazione nei reparti ospedalieri. Siamo in guerra.

Siamo in una situazione dove in ogni codominio c'è almeno un positivo. Anche le istituzioni non hanno capito nulla, in totale indifferenza. Abbiamo iniziato a vaccinare il personale scolastico, il portale aveva bisogno di confermare se effettivamente erano dipendenti della pubblica amministrazione, il garante della privacy ha bloccato tutto. Follia.

VACCINI - L'ordine per le priorità sono: personale scolastico, ultra 80enni, fasce deboli, persone con malattie rare. Per loro viene utilizzato Pfizer o Moderna, per gli altri AstraZeneca. Dalla settimana prossima si vaccinano le persone deboli, purtroppo viaggiamo con 30mila vaccini al mese. Polemiche nelle ultime settimane, si stanno vaccinando i giornalisti, gli avvocati ecc... l'orientamento del governo era che dopo le fasce già citate devono vaccinarsi le persone a contatto con il pubblico, non sarà così.

Rispettate gli orari stabiliti di convocazione, senza che vi presentate tutti alla stessa ora per il vaccino. Ci vuole l'ordine.

Questione AstraZeneca: evitiamo psicosi, non c'è nessun motivo per essere angosciati. Presentiamo la realtà per quella che è. Alcune persone che hanno avuto questo vaccino hanno avuto una ricaduta, la maggior parte dei cittadini inglesi hanno avuto la somministrazione di questo vaccino. Le patologie che si sono presentate devono essere collegate al vaccino, basta fare allarmismo.

In Campania è stata sospesa la somministrazione di quel lotto di AstraZeneca, evitiamo un clima di angoscia.

Torniamo indietro nel tempo, con il cosiddetto V-Day: è arrivato un furgone dal Brennero, scortato da non so quante forze dell'ordine.. comunque una giornata dimostrativa per dire ai cittadini: "Inizia una nuova fase". Il 27 dicembre c'erano poche dosi, il problema è che le persone avevano paura di vaccinarsi, adesso c'è la corsa a vaccinarsi.

Una vittoria aver vaccinato il personale ospedaliero e dal quello delle RSA, una piccola vittoria. Oggi l'obiettivo che abbiamo in Campania è quello di porre fine a questo calvario entro la fine del 2021. Avevamo programmato per luglio di aver vaccinato tutta la popolazione di Napoli, come gesto simbolico, non sono arrivate le dosi. Peccato. Se andiamo con questi ritmi, in 10 mesi vacciniamo 700mila persone, e intendo con la doppia somministrazione.

Dovrebbero arrivare un milione di vaccini, specialmente quello di johnson & johnson che occorre una sola somministrazione. Senza l'immunità di gregge non si tornerà mai alla normalità. Il governo, finalmente, ha capito che bisogna procedere per fasce d'età, se no continua il caos.

In Campania siamo orientati a vaccinare ovunque, anche la Coldiretti si è messa a disposizione: nelle fabbriche, nei centri di distribuzione... Per gli ultra 80enne che non possono muoversi, faremo un accordo con i medici di base per recarsi nelle loro case per somministrare il vaccino. Ad oggi la Campania è penalizzata, chiederemo un aiuto e un sostegno al Capo dello Stato. Su questa linea dell'uno vale uno si deve cancellare uno scandalo nazionale, perché ogni cittadino campano riceve 60€ in meno rispetto al patrimonio pro capite. Non è giusto.