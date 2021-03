Covid-19 in Campania: 2.095 nuovi contagi, i morti sono 18 Analizzati 18.345 tamponi molecolari

Sono 2.095 i nuovi positivi in Campania, di cui asintomatici 1.483 e sintomatici 612. Positivi, sintomatici ed asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari



Nel dettaglio, sono stati analizzati 18.345 tamponi molecolari e 3799 tamponi antigenici. I deceduti sono 18, di cui 2 deceduti nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei deceduti è di 5.207.

1.516 invece, i guariti. Per un totale di 230.662 guariti.



?Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 165

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.592

* Posti letto Covid e Offerta privata.