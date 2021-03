Covid-19 in Campania: gli aggiornamenti dei dati dei vaccini Somministrate in totale 841.562 dosi

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica i dati delle vaccinazioni che sono aggiornati alle ore 12 del 31 marzo 2021.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 593.421 cittadini. Di questi 248.141 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 841.562. Per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni.