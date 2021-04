COVID LIVE|Campania in zona rossa. Ma troppi giovani infetti Intanto arrivano 500mila dosi di Moderna

Stabili i dati dei contagi in Campania: ieri i positivi erano il 10,5 per cento rispetto ai tamponi analizzati.

Tuttavia c'è allarme perché l'età dei contagi è particolarmente diminuita.

Ma la stabilità dei numeri consentirà di ritornare in zona arancione nei prossimi giorni, dopo Pasqua quando la Campania sarà l'unica regione ad avere un allentamento delle misure di sicurezza.

Intanto al via vaccinazioni in casa con l'arrivo di dosi Moderna.

Ore 12.50 Vaccini: arriva l'esercito in aiuto



Ore 12.30 Vaccini: attivato a Benevento nuovo punto nella sede delle Orsoline



Ore 12.00 Ancora molte vittime covid in provincia di Avellino: area di Serino sotto assedio



Ore 11.20 Pic nic abusivo a Maiori (SA): il sindaco infuriato



Ore 11.00 La Campania torna in zona arancione dopo Pasqua



Ore 10.40 Covid: arrivano 500mila dosi di Moderna



Ore 10.00 Incredibile ad Agropoli: attacco sui social perché ritenuto positivo



Ore 09.00 Ecco le nuove regole in vigore dal 7 aprile