Covid-19 in Campania: 2.069 i nuovi positivi Sono 20.467 i tamponi molecolari del giorno, 5.391 quelli antigenici

Sono 2.069 i nuovi casi covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore (dati aggiornati alle 23.59 di ieri). Di questi, 1.418 sono asintomatici, 651 sintomatici (positivi, sintomatici e asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari). Sono 13 i deceduti (10 nelle ultime 48 ore, 3 in precedenza, ma registrati ieri) per un totale di 5.747, 1916 i guariti (totale di 258.061).

Questi, invece, i dati dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 141

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.555

*** Posti letto Covid e Offerta privata.