Covid: ecco i casi per provincia il Sannio ha più casi dell'Irpinia

Sono 279 i casi di coronavirus emersi ieri a Napoli città su un totale di 2.676 tamponi molecolari analizzati. Dei 1.700 nuovi positivi registrati ieri in Campania, sono 1.045 quelli relativi a residenti in provincia di Napoli (8.925 i tamponi molecolari analizzati). La seconda provincia con più casi in Campania è quella di Caserta, 278 positivi su 2.242 tamponi, seguita dalla provincia di Salerno con 244 casi su 3.285 tamponi, la provincia di Benevento con 71 casi su 624 tamponi e la provincia di Avellino con 57 casi su 567 tamponi.