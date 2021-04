Nuovo spot per Caffè Aloia, la testimonial sarà Maria Mazza Nuova sfida per l'azienda presente a Napoli dal 1934

“Al via la realizzazione di un nuovo spot pubblicitario di cui sarà testimonial Maria Mazza”. Ad annunciarlo l'azienda Caffè Aloia in vista di una nuova e avvincente sfida: un nuovo spot pubblicitario per la promozione del brand sul territorio.

Da sempre attenta alle esigenze e ai cambiamenti del mercato e delle preferenze dei consumatori, l’azienda “è impegnata in piano di investimenti che nei prossimi mesi darà una nuova luce alla sua attività e alla sua gamma di prodotti. Fedele alle sue radici e alla sua tradizione, l’obiettivo di Caffè Aloia sarà coinvolgere una più ampia platea di consumatori su scala nazionale, contribuendo ad una maggiore visibilità del proprio brand”.

Si tratta, infatti, di un’azienda di produzione e distribuzione di caffè che nasce nel 1934 a Napoli. Ed ancora oggi Caffè Aloia cura “scrupolosamente la selezione delle sue miscele composte da caffè provenienti esclusivamente dai migliori raccolti, riservando la massima attenzione al rispetto degli standard qualitativi nella fase di tostatura e di lavorazione del caffè. Specializzata in preparazione di caffè in cialde, capsule, macinato e grani”.