Campania resta zona gialla: dati buoni, ma zona bianca lontana Indice a 95 casi ogni 100mila abitanti, in calo anche ricoveri

Resterà in zona gialla la Campania per un'altra settimana. Dai dati emerge che indice Rt scende ancora, ormai a 0,7 e scendono anche il numero dei casi e anche i dati degli ospedalizzati: terapie intensive al 15 per cento e degenze ordinarie al 25 per cento. Un trend, quello dell'incidenza che arriva a 95 casi per 100mila abitanti, a -35 per cento rispetto alla scorsa settimana.

Dati buoni, ma che non lasciano intravedere ancora la “zona bianca”, quella senza coprifuoco e limitazioni, per cui è necessario un indice inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. Difficile che tale soglia possa essere raggiunta a breve.