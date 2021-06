De Luca: "Un successo la restituzione dei vaccini mancanti" L'app della Regione Campania è quella più scaricata d'Italia

VACCINI - Iniziamo con due notizie positive: la Campania ha recuperato ieri i 230mila vaccini in meno degli ultimi due mesi. Abbiamo solamente 300 vaccini in meno rispetto alla media della Nazione. Ieri nella riunione della Conferenza delle Regioni abbiamo chiesto più vaccini per la popolazione più giovane, perchè la Campania ha la quantità di giovani più alta d’Italia. Attendiamo le risposte. Ieri abbiamo fatto 71mila vaccinazioni, grazie al nostro personale sanitario. Abbiamo nuove scadenze, perchè dobbiamo completare la vaccinazione a tutta la città di Napoli entro luglio. Vedremo se ce la faremo ad immunizzare tutti entro la fine dell'estate.

Dal 5 giugno, per i non deambulanti, si apre un drive-in al Frullone per fare la vaccinazione. Da lunedì presso le farmacie dell’Asl Napoli 1, 2 e 3 iniziano le vaccinazioni con Johnson & Johnson.

L’app della Regione Campania è la più scaricata in Italia, è qualcosa di straordinario. Anche "La Stampa" di Torino ha richiamato l’eccellenza dell’applicazione.

SANITÀ - Stiamo lavorando a Napoli una rete per mettere in comunicazione gli ospedali dell’Annunziata, del San Gennaro e degli Incurabili. Stiamo aprendo una struttura di comunità a Mondragone. A Solofra sono in corso i lavori per altri 4 posti letto. Abbiamo inagurato un reparto di emodinamica all’Ospedale di San Luca in Vallo Lucania, per la cura di patologie gravi.

ECONOMIA - Abbiamo previsioni che ci incoraggiano, con un tasso di incremento del Pil del 4,5% nel 2021 e del 4% nel 2022. Sono tassi di crescita importanti per dare respiro alla nostra economia. Gran parte delle carte ce lo giochiamo con il Pnrr. Segnali interessanti per il turismo, dove abbiamo anticipato gli interventi di messa in sicurezza delle isole. Per la grande campagna vaccinale dobbiamo ringraziare solamente le Asl delle Regioni. Il Governo ha solamente distribuito in vaccini. Quando parliamo di 500-600mila vaccinazioni al giorno è tutto merito dei dipendenti di Asl e Regioni.

Buone notizie per l’assegno ai figli. Io toglierei il Reddito di Cittadinanza che ci costa 8 miliardi all’anno, per destinarle alle famiglie, università e scuole. Ci auguriamo che si facciano più assunzioni di qualità nella pubblica amministrazione ma a tempo indeterminato, visto che il personale è ridotto a ginocchio. Abbiamo presentato il piano di investimenti da 6 miliardi (5mila posti di lavoro), per l’alta velocità Napoli-Bari.

Vanno avanti in questo contesto 6 miliardi di lavori nella Regione per l’Alta Velocità. La prossima settimana saremo al Rione Terra di Pozzuoli, dove si è fatto un recupero meraviglioso. Riparte, nel fine settimana, il Campania Express che collega Napoli con le mete turistiche-archeologiche.

Mi interessa dirvi che oggi la Regione Campania è la più controllata d’Italia dal punto di vista ambientale e delle patologie legate all’ambiente. Siamo partiti dal 2015, con il primo monitoraggio sui terreni agricoli della Campania. Abbiamo approvato il catasto unico delle utenze idriche, visto che avevamo centinaia di pozzi non autorizzati. Infatti questi studi ci serviranno per capire dove ci saranno i picchi d’inquinamento.

Tutto questo lavoro ci servirà per mettere a punto la macchina della medicina preventiva. Il tutto, infatti, servirà per prevenire le malattie tumorali. Inoltre lo screening oncologico sarà la prima funzione da garantire. Per la tutela dell’ambiente faremo anche un intervento per la filiera bufalina. Infatti dobbiamo bonificare quei terreni in cui ci sono ancora sversamenti reflui nei terreni. Inoltre prosegue anche il lavoro di contrasto dell’abusivismo.

SPORT - Un’ultima notizia riguarda lo Sport. Abbiamo consegnato la gestione dello Stadio Collana all’Agenzia per le Universiadi. Abbiamo deciso uno stanziamento per il Comune di Salerno per la Salernitana che ha raggiunto la Serie A, per dei lavori allo Stadio Arechi. Inoltre non posso non fare gli auguri a Beppe Bruscolotti, che ha tagliato il traguardo dei 70 anni ed è uno dei simboli del calcio pulito.