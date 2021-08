De Luca: "Fate quello che volete non è una linea" Il governatore: "Qual è l'alternativa al Green Pass?"

VACCINO - Non avrei dubbi sul rendere obbligatoria la vaccinazione. E' una cosa complicata, c'è un problema di controlli ma se vogliamo uscirne bisogna prendere decisioni impegnative. Prendiamoci queste due settimane dopo di che dovremo prendere misure importanti e credo sia sbagliato, come fa il Governo, prendere mezze misure che hanno come unico risultato prolungare all'infinito la stazione del Covid. Io non avrei dubbi su una decisione a livello nazionale: rendere obbligatoria la vaccinazione.

Siamo in una fase delicata. Dobbiamo sostenere le attività economiche, ma dobbiamo anche aprire gli occhi sui nuovi contagi e sull'aggressività della variante Delta. Il governo continua a muoversi con mezze misure. Dopo queste due settimane si dovranno prendere misure importanti. Trovo incomprensibili le posizioni di alcuni esponenti politici - maggioranza, opposizione, Salvini, Meloni - non si capisce cosa vogliano. Qual è l'alternativa al Green pass? Fate quello che volete? Questa non può essere una linea.

Il commissario al Covid ha un consulente. E che se ne deve fare? Lui deve garantire la logistica. Il consigliere medico va bene per il ministro non per chi deve distribuire i vaccini e basta. Oggi in Campania ci sono 526 positivi. Tra questi ci sono cittadini vaccinati con una dose, ma anche cittadini immunizzati e cioè con doppia dose da più di 15 giorni. La differenza è che se diventa positivo chi si è vaccinato non ha sintomi in 9 casi su 10, uno può avere forme lievi. Chi non si è fatto il vaccino va quasi sempre in ospedale e in terapia intenisiva.

GREEN CARD -A breve sarà pubblicata una ordinanza per la quale la "Card regionale ha valore di certificazione nella Regione Campania". Chiediamo scusa al governo nazionale se siamo partiti prima la card ha valore di certificazione nella regione Campania, è una certificazione aggiuntiva rispetto alla green pass perchè nella card regionale ci sono le notizie che la Regione da al Governo per la green pass. Capite a che livello di manicomio siamo?

SCUOLA - Dobbiamo aprire le scuole per i nostri figli, oggi è una priorità, e bisogna farli andare in presenza. Ma come si fa a non capire che il presupposto, e ha fatto bene il governo, è l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico. In Campania il problema non esiste, sono tutti vaccinati. Bisogna procedere al completamento della vaccinazione al di sotto dei 18 anni.

Noi abbiamo generazione di nostri figli che sta perdendo anni di vita, come capitava per la generazione che ha vissuto guerra mondiale. Quella generazione che ha visto sua vita attraversata da quattro anni di guerra, li ha perduti. Noi rischiamo di essere generazione che rinuncia ad anni di vita fino a che non usciamo definitivamente dalla stagione del Covid. Tendo a fare questa valutazione: l'incertezza del futuro è cento volte peggio di qualunque limitazione che possiamo introdurre oggi. Mezze misure determinano tale incertezza da provocare danni enormi a economia. E per la vita di ognuno di noi. Io credo che sarebbe preferibile prendere decisioni drastiche ma per avere futuro di certezza e serenità.

ECONOMIA - Fincantieri non ci ha detto che vuole produrre a Castellammare. Io inviterei tutti gli interlocutori a non complicare i ragionamenti. Concentriamo la domanda su un punto: la produzione di navi che garantisce a Castellammare quale e'? Quale e' il piano industriale? Se mettiamo in mezzo altri argomenti, facciamo confusione e diamo alibi a Fincantieri. Che ci deve dire quale pacchetto di commesse destinate ai 400 dipendenti per i prossimi quindici anni e dare risposte impegnative. Non facciamo spostare produzioni navali al Nord.