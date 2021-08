Quel bimbo triste e impaurito tra le braccia di Claudia Campobasso Protezione Civile in prima linea sin da subito per questa nuova emergenza di nome Afganistan

"Mentre i genitori scelgono ciò di cui hanno bisogno, qualcuno deve pur tenere il bambino." E' l'immagine più bella di questa giornata, quella di Claudia Campobasso, dirigente responsabile della Protezione Civile della Regione Campania, all'ospedale del Mare, in prima linea sin da subito con la sua forza e determinazione in questa nuova emergenza di nome Afganistan.

Si lavora incessantemente per garantire accoglienza e assistenza alle famiglie afgane provenienti da Kabul. L'Unità di Crisi ha immediatamente disposto, in aggiunta ai test antigentici eseguiti a Roma, tamponi molecolari in ingresso: uno solo sugli 87 afgani arrivati in Campania è risultato positivo ed è stato posto in isolamento.

Tutte le persone arrivate a Napoli sono state poste in quarantena, come previsto dalle vigenti norme anti-Covid. Per uno degli afgani è stato necessario il ricovero a causa di un forte stato d'ansia e di una frattura al ginocchio. Sono attesi per il tardo pomeriggio odierno ulteriori 40 arrivi.

Intanto Protezione Civile della Regione Campania e Asl Napoli 1, anche attraverso le associazioni di volontariato e la Caritas, hanno già provveduto a raccogliere e far pervenire indumenti, scarpe, abbigliamento intimo, giocattoli per i bambini e generi di prima necessità, oltre che dispositivi di protezione individuale.

È stato inoltre organizzato il servizio lavanderia. Al termine della quarantena sarà prevista la possibilità di usufruire di un parrucchiere/barbiere. I volontari della protezione civile regionale e i mediatori culturali sono impegnati h24 per supportare eventuali ulteriori esigenze o richieste.

Iniziative di solidarietà partite in contemporanea anche nel sannio, salernitano e irpinia. Mobilitate tutte le associazioni. Un punto di raccolta nelle aree interne ad Ariano a cura dell'Aios in via Parzanese. Per maggiori informazioni 0825.1801540. Raccolta di giocattoli, abbigliamento e intimo per uomo, donna e bambini, caricabatterie e scarpe.