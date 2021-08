De Luca: "Assembramenti e feste a luglio-agosto, ma Campania ha retto" Sull'Afghanistan: "Prepariamoci per l'accoglienza dei profughi"

POLITICA - Mi sono vergognato, come uomo, per quello che l'Occidente ha fatto in Afghanistan, come italiano mi sento orgoglioso per quello che hanno fatto le forze armate del nostro paese, l'ennesima prova di efficienza, di umanità e di rispetto che hanno dato e saputo conquistare in un territorio difficile come quello. Un disastro di proporzioni inimmaginabili, nessuno avrebbe immaginato che l'Occidente potesse fuggire dopo venti anni abbandonando al proprio destino un popolo intero. Una vicenda che insegna questo: "Che la civiltà umana puo' conoscere momenti di rottura e passi indietro, che i diritti civili conquistati non sono garantiti e conquistati una volta per sempre".

Arriveranno 5.000 profughi in Italia. La nostra Regione ha dato piena disponibilità a ospitare profughi italiani, soprattutto donne e bambini. Le persone che ospitiamo al Covid Hospital dell'Ospedale del Mare a Napoli devono restare in quarantena per non più di 10 giorni consecutivi. Dobbiamo preparaci alla collocazione definitiva di queste 5.000 persone che arriveranno dopo la quarantena. Avranno bisogno di indumenti, scarpe, cibo. Sono persone che hanno soltanto il proprio corpo. Dobbiamo prepararci a dare loro tutto per poter vivere. Ci muoveremo con grande spirito di collaborazione e con grande umanità.

Al momento la Regione Campania ospita 126 profughi afghani. Si farà il massimo E proveremo ad andare anche oltre. Nei prossimi giorni cercheremo di capire le loro qualifiche professionali alcuni parlano l'Italiano, quasi tutti l'inglese. Vogliamo cercare di dare loro una possibilità di lavoro anche per coprire vuoti lavorativi che registriamo nella nostra regione in alcuni settori.

COVID - La Campania nei mesi di luglio e agosto ha retto l'arrivo dei tanti turisti. Non ci sono state situazioni drammatiche in termini di contagio Covid, ma bisognerà attendere settembre per vedere le ricadute estive sui contagio. Purtroppo il periodo estivo ha registrato anche momenti di scarsa responsabilità con feste e assembramenti. Si sapeva che ci sarebbe stato aumento dei contagi. Però, tranne situazioni più pesanti come Sicilia e Sardegna, le regioni che come noi hanno ricevuto grandi flussi turistici, nel complesso hanno retto.

VACCINI - Se i nostri concittadini ci danno una mano e si impegnano per i prossimi due mesi a completare la campagna di vaccinazione, noi a fine ottobre usciamo dal calvario. In questo momento, in Campania abbiamo fatto oltre 7,2 milioni di somministrazioni, 3,8 milioni che hanno fatto almeno una dose e 3,2 milioni che sono immunizzati. Se togliamo quelli che hanno fatto almeno una dose, risulta che noi dobbiamo fare, in questi due mesi, 1,8 milioni di nuove vaccinazione per avere 4,5 milioni di cittadini campani immunizzati e, quindi, l'immunità di gregge. Bastano due mesi per tornare alla vita normale. Dipende solo da noi. Vi prego di riprendere in massa la campagna vaccinale: bastano due mesi e noi ci riprendiamo la vita. A fine ottobre, usciremo dal Covid. Ma è evidente che se non c'è senso di responsabilità, continueremo a trascinarci questo calvario, emergeranno varianti non conosciute.

SCUOLA - Abbiamo deciso di riprendere le lezioni in presenza. L'unica garanzia è il vaccino. Noi stiamo ragionando in questi termini: dobbiamo sicuramente completare la campagna vaccinale per ragazze e ragazzi delle scuole superiori, dai 15 ai 18 anni. Noi abbiamo nella fascia di età 12-19 anni 500.000 giovani: hanno aderito alla campagna vaccinale 280.000. Se calcoliamo almeno la fascia d'età per le medie superiori, dobbiamo fare almeno altre 100.000 vaccinazioni. Non è un numero alla nostra portata, ma dobbiamo fare di più, se vogliamo mantenere le scuole aperte ed evitare di doverle chiudere.