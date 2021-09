Campania, il 100% del personale scolastico è vaccinato Il ministro Bianchi: "I tamponi gratuiti vanno a tutelare e a proteggere i più fragili"

"Oltre il 92% del personale della scuola è vaccinato". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ad Agorà su Rai 3. "C'è una quota di persone esenti, ovvero di persone che per motivi personali, di salute, non possono vaccinarsi e che noi tuteliamo, arriviamo quindi ad un risultato molto alto. Dal 1 settembre ad oggi tutti quelli che dovevano prendere servizio lo stanno prendendo, stiamo già verificando, non aspettiamo il 13 settembre. Devo dire che dai dati che noi abbiamo sono pochi. Il decreto del 6 agosto è molto chiaro: chi non si vaccina e non ha un certificato di esenzione viene sospeso, dobbiamo tenere assolutamente in sicurezza la scuola", ha aggiunto. "I tamponi gratuiti - ha poi specificato - vanno a tutelare e a proteggere i più fragili che non possono vaccinarsi, il decreto del 6 agosto è chiarissimo. La scuola è il settore che è stato il più attento e che sta rispondendo meglio, in alcune regioni come Campania, Puglia e altre siamo al 100% del personale vaccinato". A proposito di sicurezza e trasporti, il ministro dell'Istruzione ha affermato di avere parlato questa mattina con il ministro Giovannini.