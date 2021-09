De Luca: "Lo Stato ti deve pagare il tampone? Siamo alla follia" In Campania, da oggi, al via alle terze dosi di vaccino

GREEN PASS - Il governo italiano, forse per la prima volta, ha deciso di prendere misure di prevenzione serie per uscire dal Covid. Bene le decisioni del governo, andiamo avanti. C'è stata una lunga discussione sul Green Pass. Le posizioni ragionevoli espresse dal governo e dalla stragrande maggioranza dei cittadini alla fine hanno avuto una conclusione positiva, nonostante le posizioni di due squinternati esponenti politici, i responsabili di Lega e Fratelli d'Italia, e qualche area un po' radical chic che ha sollevato questioni di lana caprina. Il green pass eviterà che l’Italia precipiti in una nuova epidemia di contagio e, ancora, che l’economia si blocchi di nuovo. Si decide che il Green Pass è obbligatorio per chi ha un attività sociale, si decide di saltare alcune posizioni sindacali cervellotiche secondo cui chi non si vuole vaccinare deve avere il tampone gratuito. Tu hai gratuitamente la possibilità di vaccinarti, decidi per fare i fatti tuoi di non farlo e alla fine lo Stato ti deve pagare il tampone? Siamo alla follia.

Salvini e Meloni si sono opposti al lockdown, si sono opposti al green pass, organizzavano cortei con persone senza mascherina. Hanno detto no a qualsiasi cosa e non hanno proposto nulla. Rispetto al personale medico, al personale scolastico, questi signori cosa proponevano? Se fosse stato per loro, avremmo avuto le scuole nel panico e gli ospedali sarebbero stati un pericolo costante. Io voglio rivolgermi a quelle aree “radical chic” che, per quanto riguarda il green pass, hanno affermato che va a intaccare il principio di libertà. Io domando loro: voi che avreste fatto? Il principio di libertà di cura sottratto a tutti i pazienti non Covid non è un problema? Ora, tutte queste chiacchiere inutili sono alle spalle. Andiamo avanti. È stata resa obbligatoria la vaccinazione per i sindaci, i presidenti di Regione e i vertici istituzionali. Era ora! C’è voluto un anno per comprendere che, questa, era una priorità assoluta. Questa è una fase che mi dà soddisfazione.

VACCINI - Oggi parte la campagna per la terza dose per i fragili e le Rsa. In Campania ci stiamo preparando anche per la terza dose riservata al personale sanitario. Più andiamo avanti nella campagna di vaccinazione, più si avvicina la data in cui potremmo tornare alla vita normale. Ci stiamo preparando per ottobre per la ripresa, per fare in modo che non ci sia una quarta ondata. Rinnovo l'appello a vaccinarsi tutti se vogliamo tornare a vivere. Tra dicembe e gennaio valuteremo anche se sarà necessaria la terza dose per il personale scolastico.

SCUOLA - Rivolgo un saluto al mondo della scuola. Abbiamo una situazione di sicurezza sicuramente migliore rispetto a un anno fa. Avremo sempre i camper davanti alle scuole per agevolare la campagna. Si comincia a reagire, a fare sul serio, a prendere decisioni. Se lo avessimo fatto prima, adesso ne saremmo usciti.