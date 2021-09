Rifiuti, traffico illecito tra Veneto, Campania e Toscana: 12 arresti L'operazione "Plastic connection" ha interessato anche Napoli e Avellino

Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Belluno, in collaborazione con quelli del locale gruppo forestale, all'esito di una prolungata attività investigativa diretta dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia e denominata convenzionalmente "Plastic connection", hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 cittadini italiani, di cui 11 misure in carcere e 1 ai domiciliari. Sul conto degli arrestati sono emersi gravi indizi relativi alla loro partecipazione, a vario titolo, ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L'operazione è stata estesa nelle province di Belluno, Treviso, Padova, Vicenza, Napoli, Avellino e Pisa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, è emerso che alcuni degli indagati avrebbero messo in contatto imprenditori del Nord, titolari di attività specializzate o affini allo smaltimento rifiuti, con altri del meridione, inseriti nella filiera della lavorazione della plastica, consentendo a questi ultimi di smaltire i loro rifiuti, tra cui anche quelli speciali, attraverso l'introduzione nel ciclo produttivo delle aziende del Nord o accantonandoli in improvvisati luoghi di stoccaggio, attigui alle aziende stesse.