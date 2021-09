L'opportunità: con Sirform corso gratuito per tecnico amministrativo aziendale Rivolto a disoccupati e/o inoccupati tra i 18 e i 65 anni. Al via il 4 Ottobre

In un periodo come quello attuale, con le difficoltà create dalla pandemia su una situazione già difficile per il mondo del lavoro, il ruolo della formazione diventa cruciale.

E diventa cruciale rivolgersi a chi di Formazione si occupa in maniera professionale e riconosciuta, come Sirform Srl.

L'ente di Formazione, infatti, organizza il corso gratuito di “Tecnico amministrativo aziendale”: corso online da 160 ore rivolto a disoccupati e/o inoccupati con età comprese tra i 18 e i 65 anni.

Il corso inizierà il prossimo 4 ottobre e terminerà il 15 dicembre 2021, organizzato su 40 giornate formative virtuali dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13, per un totale di 16 ore settimanali.

Per accedere ai corsi basta iscriversi inviando una mail con la scansione di carta d'identità e codice fiscale e un recapito telefonico all'indirizzo sirformsrl@gmail.com.

E per ulteriori informazioni sarà possibile contattare i numeri 0824608710 o 3276903508.

Un'opportunità concreta per guardare con fiducia al mondo del lavoro.